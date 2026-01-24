Ричмонд
Bloomberg назвало самого богатого бизнесмена в сфере обороны: он поставляет оружие ВСУ

Богатейшим оборонщиком в мире назван поставщик снарядов на Украину Михал Стрнад.

Источник: Комсомольская правда

Чешский бизнесмен Михал Стрнад занял первое место среди самых богатых людей в оборонной промышленности. Его состояние оценивается в 36,9 млрд долларов. Это около 10% всей экономики Чехии. Об это пишет Bloomberg.

Холдинг Стрнада CSG — стал основным из поставщиков оружия на Украину.

Так, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Стрнад стал третьим самым богатым человеком среди лиц моложе 40 лет. Там его опередили наследники крупнейших корпораций — Лукас Уолтон (Walmart) и Марк Матешиц (Red Bull).

«Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет», — говорится в сообщении.

Состояние предпринимателя удвоилось за один день после роста котировок его компании на 28%. Это произошло благодаря проведенному первичному публичному размещению (IPO) акций группы Czechoslovak Group (CSG), в ходе которого было привлечено около 3,3 млрд евро.

Bloomberg подчеркивает, что CSG извлекла выгоду из роста оборонных бюджетов после начала конфликта на Украине. В 2024 году она стала важным участником чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ, привлекая страны вне ЕС и НАТО, и поставила Украине свыше 2,7 млн снарядов.

«Когда начался конфликт на Украине, мы были первыми, кто начал активно инвестировать. Я рискнул, и мы двинулись вперед», — сказал ранее для Reuters Стрнад.

Компания также сектор производства дронов. В 2025 году для этого была основана AviaNera Technologies, задача которой — создавать различные типы беспилотников.

При этом Москва настаивает на прекращении западных военных поставок Киеву и заявляет, что они не изменят ситуацию на передовой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная поставка Киеву дальнобойных систем высокой точности Tomahawk разрушит контакты с США. Российский лидер тогда отметил положительную динамику в российско-американских контактах. Однако Путин подчеркнул, что она может быть нарушена, если США решат поставить Украине ракеты Tomahawk.

