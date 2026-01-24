Bloomberg назвало самого богатого бизнесмена в сфере обороны: он поставляет оружие ВСУ

Bloomberg подчеркивает, что CSG извлекла выгоду из роста оборонных бюджетов после начала конфликта на Украине. В 2024 году она стала важным участником чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ, привлекая страны вне ЕС и НАТО, и поставила Украине свыше 2,7 млн снарядов.