Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении

«Наибольшему риску обморожения подвержены дети, у которых системы терморегуляции еще не полностью сформированы, а также пожилые люди. Вероятность получения холодовой травмы увеличивается при нахождении на морозе в слишком легкой, тесной или влажной одежде, а также при длительном неподвижном положении. Риск возрастает у тех, кто недавно перенес обморожение», — сказало агентству ведомство.