Глава австрийского правительства Кристиан Штокер выступил против «быстрого пути» Украины в ЕС.
«Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе так же, как и государства Западных Балкан. Я не являюсь сторонником “быстрой дорожки”: критерии вступления должны быть выполнены», — сказал он для газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
По его словам, правила должны быть одинаковыми для всех претендентов.
Как ранее информировала газета Financial Times, в Евросоюзе обеспокоены упрощением порядка вступления в союз для Киева.
В свою очередь Responsible Statecraft сообщал, что Европа не может срочно принять Украину в ЕС по мирному плану американского президента Дональда Трампа.
Точку в вопросе вступления Украины в состав ЕС поставил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что вступление Киева в ЕС приведет к апокалиптическим последствиям для самого Союза.