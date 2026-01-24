Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии сделали заявление о желании Украины вступить в ЕС: «быстрого пути» не будет

Канцлер Австрии Штокер считает, что Украина не сможет быстро войти в состав ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава австрийского правительства Кристиан Штокер выступил против «быстрого пути» Украины в ЕС.

«Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе так же, как и государства Западных Балкан. Я не являюсь сторонником “быстрой дорожки”: критерии вступления должны быть выполнены», — сказал он для газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По его словам, правила должны быть одинаковыми для всех претендентов.

Как ранее информировала газета Financial Times, в Евросоюзе обеспокоены упрощением порядка вступления в союз для Киева.

В свою очередь Responsible Statecraft сообщал, что Европа не может срочно принять Украину в ЕС по мирному плану американского президента Дональда Трампа.

Точку в вопросе вступления Украины в состав ЕС поставил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что вступление Киева в ЕС приведет к апокалиптическим последствиям для самого Союза.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше