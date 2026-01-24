Генетик Заклязьминская рассказала, кому угрожает внезапная остановка сердца

Специалист пояснила, что чаще всего опасность возникает у людей старше 45 лет с хроническими сердечными нарушениями, включая атеросклероз и ишемию. Вместе с тем около 20% происшествий остаются необъяснимыми после вскрытия. В таких случаях причиной могут стать наследственные аномалии или внезапные аритмии, которые протекают бессимптомно.
Эксперт рекомендует обращать особое внимание на сердечников в семье, поскольку наличие подобных эпизодов у близких повышает риск. Современная медицина располагает методами раннего выявления генетических предрасположенностей, что позволяет корректировать образ жизни и поддерживать здоровье при соблюдении рекомендаций медиков. По её словам, ключ к предотвращению трагедии — регулярные обследования и контроль сопутствующих факторов.
Ранее в Выборгском районе Ленинградской области 14-летний школьник скончался на уроке физкультуры. Медики пытались его реанимировать, но спасти ребёнка не удалось. По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.