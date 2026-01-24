Генетик Заклязьминская рассказала, кому угрожает внезапная остановка сердца

Специалист пояснила, что чаще всего опасность возникает у людей старше 45 лет с хроническими сердечными нарушениями, включая атеросклероз и ишемию. Вместе с тем около 20% происшествий остаются необъяснимыми после вскрытия. В таких случаях причиной могут стать наследственные аномалии или внезапные аритмии, которые протекают бессимптомно.