Пентагон сравнил военную мощь Евросоюза и России: кто оказался сильнее

Напомним, хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о военном бюджете страны. Он призвал увеличить его в 1,5 раза. По мнению президента США, бюджет на военные цели должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.