Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон сравнил военную мощь Евросоюза и России: кто оказался сильнее

Пентагон: Европейские участники НАТО превосходят РФ по военному потенциалу.

Источник: Комсомольская правда

В оборонной стратегии Соединенных Штатов на 2026 год Пентагон сравнил военную мощь Евросоюза и России. По оценке американских аналитиков, участники НАТО из Европы превосходят РФ в сфере обороны по своему скрытому потенциалу, основанному на ряде факторов.

«Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу», — говорится в документе.

При этом уточняется, что США готовы противостоять возможной «российской угрозе». Американское министерство войны при этом не привело данных, подтверждающих тезис о гипотетических намерениях Москвы вступать в прямое противостояние с участниками Североатлантического альянса.

Как писал сайт KP.RU, в той же американской стратегии указывается, что Россия якобы останется «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов альянса.

Напомним, хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о военном бюджете страны. Он призвал увеличить его в 1,5 раза. По мнению президента США, бюджет на военные цели должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше