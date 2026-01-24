Пентагон сравнил военную мощь Евросоюза и России: кто оказался сильнее

«Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу», — говорится в документе.
При этом уточняется, что США готовы противостоять возможной «российской угрозе». Американское министерство войны при этом не привело данных, подтверждающих тезис о гипотетических намерениях Москвы вступать в прямое противостояние с участниками Североатлантического альянса.
Как писал сайт KP.RU, в той же американской стратегии указывается, что Россия якобы останется «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов альянса.
Напомним, хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о военном бюджете страны. Он призвал увеличить его в 1,5 раза. По мнению президента США, бюджет на военные цели должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.