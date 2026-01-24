Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Конституционные проблемы»: Мелони попросила Трампа изменить формат Совета мира

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изменить формат работы Совета мира. Об этом сообщило агентство ANSA.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изменить формат работы Совета мира. Об этом сообщило агентство ANSA.

— Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы, которые связаны с тем, как сформулирована инициатива, а также спросила, готов ли он пересмотреть эту формулировку, чтобы она отвечала потребностям не только Италии, но и других государств Европы, — заявила она после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Со своей стороны немецкий лидер также отметил, что «не может принять нынешнюю структуру управления».

— Но мы готовы к изучению вместе с США нового формата, — добавил он.

23 января Дональд Трамп сообщил, что Совет мира отозвал приглашение Канаде присоединиться к международной организации, которое было ранее направлено премьер-министру страны Марку Карни.

Президент 22 января подписал устав Совета мира и сообщил, что лично возглавит эту организацию. По его словам, новый Совет будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на урегулировании международных конфликтов. Документ подписали представители 19 стран на встрече в Давосе.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше