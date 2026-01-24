«Конституционные проблемы»: Мелони попросила Трампа изменить формат Совета мира

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изменить формат работы Совета мира. Об этом сообщило агентство ANSA.
— Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы, которые связаны с тем, как сформулирована инициатива, а также спросила, готов ли он пересмотреть эту формулировку, чтобы она отвечала потребностям не только Италии, но и других государств Европы, — заявила она после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Со своей стороны немецкий лидер также отметил, что «не может принять нынешнюю структуру управления».
— Но мы готовы к изучению вместе с США нового формата, — добавил он.
23 января Дональд Трамп сообщил, что Совет мира отозвал приглашение Канаде присоединиться к международной организации, которое было ранее направлено премьер-министру страны Марку Карни.
Президент 22 января подписал устав Совета мира и сообщил, что лично возглавит эту организацию. По его словам, новый Совет будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на урегулировании международных конфликтов. Документ подписали представители 19 стран на встрече в Давосе.