Теннисист Медведев раскритиковал условия на престижном турнире Australian Open

Первый в сезоне турнир Большого шлема идет в Австралии.
Российский теннисист, 12-я ракетка мира Даниил Медведев раскритиковал действующий протокол защиты игроков при экстремальной жаре на Australian Open. Об этом он заявил перед матчем, комментируя прогноз погоды на 25 января, когда в Мельбурне ожидается до +40 градусов.
«Если не накидать десять полотенец на сумки, они раскаляются. Садишься на стул — все обжигает, а времени мало. Может быть, стоит что-то доработать. Когда мы играем в таких условиях, бывает, что кто-то снимается, у кого-то судороги», — сказал Медведев, отвечая на вопрос корреспондента «Спортс».
Нынешний регламент позволяет организаторам закрывать крышу и делать дополнительные паузы при достижении критических показателей по жаре, однако на практике игроки все равно проводят много времени под прямым солнцем. Медведев допустил, что организаторам турнира стоит пересмотреть детали протокола, чтобы снизить риск тепловых ударов и судорог у спортсменов в самые жаркие часы игрового дня.
