Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Ивашков назвал пять ошибок в питании, которые совершают почти все

Онколог назвал распространенные ошибки в питании, которые совершает большинство людей.

Источник: Аргументы и факты

Онколог Владимир Ивашков выделил пять распространённых ошибок в питании, которые допускают почти все, включая самых внимательных к своему здоровью людей.

1. Приём витаминов «для профилактики».

Большинство людей принимают поливитамины без медицинских показаний. Избыток витаминов A, E и D может накапливаться в организме и нанести вред, отмечает врач. Он посоветовал сначала сдавать анализы и принимать только те витамины, которых не хватает организму.

2. Недостаток овощей в рационе.

Фрукты полезны, но овощи играют более значимую роль для здоровья. Метаанализ BMJ (2024) показал, что каждые 200 граммов овощей снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%, тогда как такие же порции фруктов — только на 7%. По словам Ивашкова, оптимальная дневная норма составляет примерно 400 граммов овощей и 200 граммов фруктов.

3. Недооценка замороженных продуктов.

Многие боятся использовать замороженные фрукты и овощи, считая, что они теряют питательные вещества. На самом деле исследования Journal of Food Science (2023) показали, что в замороженных продуктах сохраняется до 90% витамина C.

4. Сочетание йогурта с фруктами.

Хотя такое сочетание многим кажется полезным, на самом деле оно снижает эффект пробиотиков: фруктовые кислоты уничтожают до 60% полезных бактерий в йогурте, уменьшая его пользу на 75%. Вместо этого онколог посоветовал добавлять в йогурт орехи или семена.

5. Игнорирование времени приёма пищи.

Хронобиология питания показывает, что время еды влияет на обмен веществ. Исследование Cell Metabolism 2024 года установило, что завтрак до 9:00 улучшает метаболизм на 23%, а ужин после 20:00 повышает риск ожирения на 48%. Рекомендуемое расписание: завтрак с 7:00 до 9:00, обед с 12:00 до 14:00, ужин с 18:00 до 19:00.

Ивашков подчеркнул, что исправление двух или трёх этих пунктов уже благоприятно скажется на работе организма.

Ранее Ивашков заявил, что следует внимательно изучать этикетки бытовой химии перед покупкой и назвал вещества в составе этих средств, которые могут вызывать рак.