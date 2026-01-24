Врач Ивашков назвал пять ошибок в питании, которые совершают почти все

Онколог Владимир Ивашков выделил пять распространённых ошибок в питании, которые допускают почти все, включая самых внимательных к своему здоровью людей.
1. Приём витаминов «для профилактики».
Большинство людей принимают поливитамины без медицинских показаний. Избыток витаминов A, E и D может накапливаться в организме и нанести вред, отмечает врач. Он посоветовал сначала сдавать анализы и принимать только те витамины, которых не хватает организму.
2. Недостаток овощей в рационе.
Фрукты полезны, но овощи играют более значимую роль для здоровья. Метаанализ BMJ (2024) показал, что каждые 200 граммов овощей снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%, тогда как такие же порции фруктов — только на 7%. По словам Ивашкова, оптимальная дневная норма составляет примерно 400 граммов овощей и 200 граммов фруктов.
3. Недооценка замороженных продуктов.
Многие боятся использовать замороженные фрукты и овощи, считая, что они теряют питательные вещества. На самом деле исследования Journal of Food Science (2023) показали, что в замороженных продуктах сохраняется до 90% витамина C.
4. Сочетание йогурта с фруктами.
Хотя такое сочетание многим кажется полезным, на самом деле оно снижает эффект пробиотиков: фруктовые кислоты уничтожают до 60% полезных бактерий в йогурте, уменьшая его пользу на 75%. Вместо этого онколог посоветовал добавлять в йогурт орехи или семена.
5. Игнорирование времени приёма пищи.
Хронобиология питания показывает, что время еды влияет на обмен веществ. Исследование Cell Metabolism 2024 года установило, что завтрак до 9:00 улучшает метаболизм на 23%, а ужин после 20:00 повышает риск ожирения на 48%. Рекомендуемое расписание: завтрак с 7:00 до 9:00, обед с 12:00 до 14:00, ужин с 18:00 до 19:00.
Ивашков подчеркнул, что исправление двух или трёх этих пунктов уже благоприятно скажется на работе организма.
