Врач Ивашков назвал пять ошибок в питании, которые совершают почти все

Хронобиология питания показывает, что время еды влияет на обмен веществ. Исследование Cell Metabolism 2024 года установило, что завтрак до 9:00 улучшает метаболизм на 23%, а ужин после 20:00 повышает риск ожирения на 48%. Рекомендуемое расписание: завтрак с 7:00 до 9:00, обед с 12:00 до 14:00, ужин с 18:00 до 19:00.