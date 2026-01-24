В Совфеде рассказали, какая будет пенсия, если человек никогда не работал

«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля», — сказала Мельникова.