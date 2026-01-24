В Германии отчитали Европу: Союз теряет влияние на международной арене

«При нынешнем курсе Европейский союз теряет международное значение не только потому, что Вашингтон и Москва обсуждают будущее Украины за спиной ЕС, в то время как от нас ожидают оплаты конфликта», — передает издание.
Он также добавил, что при новом сроке президентства Дональда Трампа Европа рискует стать второстепенным игроком в мировой политике.
Как заявил экс-канцлер, мир меняется, при этом ЕС ограничивается реакцией на подобные события, тем самым перестает быть стратегической силой.
Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что страны Евросоюза скорее начнут масштабный кризис, чем наладят отношения с Россией.
