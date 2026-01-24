Александр Петров публично признался в любви к тёще на премьере фильма

Ранее модель Анастасия Решетова объявила о помолвке. Её женихом стал Егор Абрамов, сын миллиардера Александра Абрамова. С лета 2025 года Решетову регулярно видели в его компании, в том числе во время отдыха за границей. Источники отмечали, что пара проводила время в окружении друзей и знакомых из деловых и светских кругов. Позднее в личном блоге Решетовой появилась фотография с кольцом и подписью: «Да!».