Александр Петров публично признался в любви к тёще на премьере фильма

Петров, выступая перед зрителями, заявил, что очень любит свою жену Викторию и её маму Татьяну. Его слова вызвали положительную реакцию у публики.
«Хочу сказать, что я очень люблю свою жену. Викуля, я тебя очень люблю, я очень люблю мамулю. Я тебя очень люблю. Я очень люблю мою любимую тёщу, Танечку», — сказал актёр.
Ранее модель Анастасия Решетова объявила о помолвке. Её женихом стал Егор Абрамов, сын миллиардера Александра Абрамова. С лета 2025 года Решетову регулярно видели в его компании, в том числе во время отдыха за границей. Источники отмечали, что пара проводила время в окружении друзей и знакомых из деловых и светских кругов. Позднее в личном блоге Решетовой появилась фотография с кольцом и подписью: «Да!».
