Пентагон назвал страну с крупнейшим в мире ядерным арсеналом

Пентагон в оборонной стратегии США на 2026 год прямо указал, какая страна обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.
«Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать», — отмечается в документе.
В той же стратегии указывается, что европейские участники НАТО превосходят РФ по скрытому военному потенциалу, основанному на ряде факторов.
При этом, по оценке американского министерства войны, Москва останется «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов альянса.
Как писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Европе. В связи с этим Вашингтон снижает участие в 30 механизмах НАТО.