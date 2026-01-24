Ричмонд
В Британии раскритиковали «Совета мира» по газе Трампа: вот почему

Посол Келин: Британию раздражает идея Трампа о создании «Совета мира».

Источник: Комсомольская правда

Предложение американского президента Дональда Трампа создать «Совет мира» по Газе сильно задело британское руководство. Оно в «увидело» в этом зарождение нового миропорядка, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Идея создания “Совета мира” вызвала здесь сильное раздражение. Стармер фактически отказался в ней участвовать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Трамп объявил о создании «Совета мира» по Газе и пригласил в состав около 50 стран. В четверг в швейцарском Давосе его устав подписали 18 государств.

Например, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» Трампа.

В свою очередь российский глава Владимир Путин сообщил, что Москва готова направить $1 млрд в «Совет мира» из замороженных средств в США.

