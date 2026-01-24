Дерматолог назвала популярные привычки, которые крадут молодость кожи

Специалисты всё чаще напоминают, что молодость кожи зависит не только от процедур, но и от повседневных привычек. Врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология» Светлана Краснова рассказала Life.ru, какие распространённые действия в быту и уходе могут ускорить появление морщин, и что нужно делать, чтобы сохранить здоровый вид кожи.