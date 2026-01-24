Ричмонд
Дерматолог назвала популярные привычки, которые крадут молодость кожи

Специалисты всё чаще напоминают, что молодость кожи зависит не только от процедур, но и от повседневных привычек. Врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология» Светлана Краснова рассказала Life.ru, какие распространённые действия в быту и уходе могут ускорить появление морщин, и что нужно делать, чтобы сохранить здоровый вид кожи.

Источник: Life.ru

Процесс старения кожи неизбежен, однако повседневные привычки во многом определяют, насколько рано проявятся возрастные изменения. Одним из ключевых триггеров преждевременного старения является избыток сахара и быстрых углеводов в рационе. Такое питание разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, из-за чего кожа теряет упругость и выглядит менее плотной. Для поддержания здоровья кожи рекомендуется отдавать предпочтение овощам, белковым продуктам и источникам ненасыщенных жиров.

Светлана Краснова.

Врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология».

Негативно на состоянии кожи сказываются курение и регулярное употребление алкоголя. Эти привычки повреждают сосуды и нарушают снабжение тканей кислородом, что приводит к тусклому цвету лица, склонности к отёкам и появлению сосудистой сетки.

«Не менее важным фактором является и водный баланс: при недостатке жидкости замедляются обменные процессы, а кожа выглядит обезвоженной и уставшей. Регулярное употребление воды в течение дня помогает поддерживать её гладкость и естественное сияние», — напомнила эксперт.

Ускоряет старение и хронический недосып. Во время сна кожа восстанавливается после дневного стресса, и его дефицит лишает кожу этой возможности. Раннее засыпание положительно отражается не только на внешнем виде, но и на общем состоянии организма.

К распространённым ошибкам ухода также можно отнести привычку ложиться спать с макияжем и умываться обычным мылом. Остатки косметики мешают обновлению кожи и способствуют появлению ранних морщин, особенно в области век, а агрессивные средства для умывания разрушают защитный барьер, провоцируя сухость и раздражение. Для сохранения молодости кожи важно подбирать очищающие средства с учётом её типа.

«Ещё одним серьёзным фактором фотостарения остаётся отсутствие регулярной защиты от солнца. Ультрафиолет повреждает кожу даже в пасмурную погоду, ускоряя появление морщин и пигментных пятен, поэтому использование средств с SPF должно стать ежедневной привычкой», — рекомендует дерматолог.

Ранее Life.ru назвал семь привычек, от которых стоит отказаться, чтобы спасти кожу. Так, длительный горячий душ и умывание при высокой температуре разрушают липидный барьер, отвечающий за удержание влаги и защиту от внешних факторов. В результате кожа быстро теряет комфорт, становится более чувствительной, а на её поверхности могут появляться микротрещины, усиливающие шелушение. Подробнее — в материале Life.ru.

