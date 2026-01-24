Дерматолог назвала популярные привычки, которые крадут молодость кожи

Процесс старения кожи неизбежен, однако повседневные привычки во многом определяют, насколько рано проявятся возрастные изменения. Одним из ключевых триггеров преждевременного старения является избыток сахара и быстрых углеводов в рационе. Такое питание разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, из-за чего кожа теряет упругость и выглядит менее плотной. Для поддержания здоровья кожи рекомендуется отдавать предпочтение овощам, белковым продуктам и источникам ненасыщенных жиров.
Светлана Краснова.
Врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология».
Негативно на состоянии кожи сказываются курение и регулярное употребление алкоголя. Эти привычки повреждают сосуды и нарушают снабжение тканей кислородом, что приводит к тусклому цвету лица, склонности к отёкам и появлению сосудистой сетки.
«Не менее важным фактором является и водный баланс: при недостатке жидкости замедляются обменные процессы, а кожа выглядит обезвоженной и уставшей. Регулярное употребление воды в течение дня помогает поддерживать её гладкость и естественное сияние», — напомнила эксперт.
Ускоряет старение и хронический недосып. Во время сна кожа восстанавливается после дневного стресса, и его дефицит лишает кожу этой возможности. Раннее засыпание положительно отражается не только на внешнем виде, но и на общем состоянии организма.
К распространённым ошибкам ухода также можно отнести привычку ложиться спать с макияжем и умываться обычным мылом. Остатки косметики мешают обновлению кожи и способствуют появлению ранних морщин, особенно в области век, а агрессивные средства для умывания разрушают защитный барьер, провоцируя сухость и раздражение. Для сохранения молодости кожи важно подбирать очищающие средства с учётом её типа.
«Ещё одним серьёзным фактором фотостарения остаётся отсутствие регулярной защиты от солнца. Ультрафиолет повреждает кожу даже в пасмурную погоду, ускоряя появление морщин и пигментных пятен, поэтому использование средств с SPF должно стать ежедневной привычкой», — рекомендует дерматолог.
