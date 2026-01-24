Врач рассказал, какие напитки могут облегчить симптомы ОРВИ

«При симптоматике ОРВИ обильное питье — одна из основных рекомендаций. Важно, чтобы питье было теплым — вода, чай с добавками вроде имбиря, лимона и шиповника, которые богаты витамином С, ромашки и мяты, которые обладают успокаивающим действием. Домашние морсы и компоты — хорошие источники антиоксидантов и витаминов. Куриный бульон также полезен при ОРВИ, потому как легко усваивается, восполняет силы и обеспечивает организм белками и минералами», — рассказал Тяжельников.