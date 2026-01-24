Сенатор рассказала, какая будет пенсия, если человек никогда не работал

Гражданин, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля. Об этом сообщила сенатор, бывший глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
— Человеку, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается соцпенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Ее размер — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января текущего года она составляет 8824 рубля, — цитирует ее РИА Новости.
По словам сенатора, если соцпенсия будет ниже прожиточного минимума, то устанавливается доплата до прожиточного минимума пенсионера, который установлен в регионе.
— Доплата будет установлена, если пенсионер будет не работать, — добавила Мельникова в беседе с агентством.
Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что начинать копить на пенсию лучше всего сразу после выхода на работу, даже если сумма совсем крошечная. Это позволит жить нормально сейчас и в то же время не забывать о будущем, отметил он.