Массовое крушение вагонов в Хабаровске: что известно к утру. Фото, видео

В Хабаровском крае 24 января с железной дороги сошли 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, 16 из них перевернулись. По информации РЕН ТВ, поезд перевозил уголь. В результате происшествия никто не пострадал. Обо всем, что известно к этому часу — в материале URA.RU.