Массовое крушение вагонов в Хабаровске: что известно к утру. Фото, видео

На месте аварии перекрыли движение поездов в оба направления.
В Хабаровском крае 24 января с железной дороги сошли 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, 16 из них перевернулись. По информации РЕН ТВ, поезд перевозил уголь. В результате происшествия никто не пострадал. Обо всем, что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло.
В Хабаровском крае произошел сход с рельсов грузового поезда: с путей сошли 20 вагонов, из них 16 опрокинулись. Всего в составе поезда находился 71 полувагон.
По предварительным данным, состав из 71 вагона, груженных углем, следовал от станции Петровский Завод (Забайкальский край) в направлении станции Находка-Восточная (Приморский край). Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Также движение поездов приостановлено в обоих направлениях рядом с местом аварии.
Возбуждение уголовного дела.
В результате происшествия никто не пострадал.
В Хабаровском крае по факту схода с рельсов 20 полувагонов грузового поезда, перевозившего уголь, возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается следственный отдел по Хабаровску на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители железнодорожной компании. Специалисты фиксируют повреждения железнодорожного пути и подвижного состава, а также опрашивают локомотивную бригаду и сотрудников, отвечающих за функционирование инфраструктуры.
Задержка поездов.
В результате опрокидывания и работ на месте аварии, у других поездов могут произойти изменения в расписании. Так, согласно информации РЕН ТВ, планируется задержка пассажирского поезда Владивосток — Москва.
