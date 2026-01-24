Ричмонд
Какую пенсию будет получать россиянин, если он никогда не работал

Россиянин, не имеющее официального трудового стажа, сможет претендовать на получение социальной пенсии по старости в размере 8 824 рубля. Об этом сообщила член Совета Федерации, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Если социальная пенсия будет ниже прожиточного минимума, то для россиян устанавливается доплата.

«Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8 824 рубля», — уточнила Мельникова для РИА Новости.

По ее словам, гражданину, который никогда не был официально трудоустроен и, соответственно, не имеет страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позднее, чем страховая. Для женщин такой возраст составляет 65 лет, для мужчин — 70 лет.

Сенатор также обратила внимание, что в случае, если сумма социальной пенсии оказывается ниже величины прожиточного минимума пенсионера, действующего в конкретном субъекте РФ, пенсионеру устанавливается социальная доплата до этого уровня. Такая доплата будет назначена при условии, что пенсионер не работает.

Ранее сообщалось, что в 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля, а право на нее получат женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет при наличии не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Отмечается, что страховые пенсии с 1 января текущего года были проиндексированы на 7,6%, в результате чего их средний размер превысил 27 тысяч рублей.