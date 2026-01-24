Какую пенсию будет получать россиянин, если он никогда не работал

Ранее сообщалось, что в 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля, а право на нее получат женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет при наличии не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Отмечается, что страховые пенсии с 1 января текущего года были проиндексированы на 7,6%, в результате чего их средний размер превысил 27 тысяч рублей.