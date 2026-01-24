В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление

По словам Кошелева, чтобы вернуть переплату за услугу теплоснабжения ненадлежащего качества, нужно собрать доказательства нарушения и оформить официальный перерасчет. Он указал, что главный документ — это акт проверки качества коммунальной услуги с замером температуры, который станет основанием для перерасчета, при этом фиксация длительности ненадлежащей услуги не указана в нормативных актах. Если отсутствует возможность составить акт о снижении температуры в квартире в первый и в последний час, следует замерять температуру каждый час и отразить эти данные в заявлении о перерасчете, объяснил собеседник агентства.