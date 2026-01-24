В 2026 году в Иркутске стартует реконструкция КОС левого берега

В Иркутской области готовятся к реализации сразу несколько крупных экологических проектов. О планах и сроках губернатор региона Игорь Кобзев обсудил с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым.
В рамках федерального проекта «Вода России» начнётся реконструкция КОС (канализационные очистные сооружения) левого берега Иркутска. Работы стартуют в 2026 году — положительные заключения госэкспертиз уже получены. Стоимость проекта составит 28 млрд рублей, из которых 16,8 млрд выделит федеральный бюджет.
Напомним, в 2024 году в Приангарье успешно завершилось строительство КОС правого берега Иркутска. Теперь реконструкция левого берега станет логичным продолжением работы. Проект обеспечит водоотведение для двух округов города, в которых проживают более 350 тысяч человек, а также для социальных объектов, торговых и промышленных предприятий.
Ещё один важный объект — строительство КОС в Слюдянке. Его проектная мощность составит 10 тысяч кубических метров в сутки, а стоимость — 2,9 млрд рублей, из них 2,7 млрд — федеральное финансирование. Госэкспертиза по проекту также пройдена.
В 2026—2027 годах в Эхирит Булагатском районе появится комплекс по обработке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов. Объект будет обслуживать муниципалитеты в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
