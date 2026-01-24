В 2026 году в Иркутске стартует реконструкция КОС левого берега

Напомним, в 2024 году в Приангарье успешно завершилось строительство КОС правого берега Иркутска. Теперь реконструкция левого берега станет логичным продолжением работы. Проект обеспечит водоотведение для двух округов города, в которых проживают более 350 тысяч человек, а также для социальных объектов, торговых и промышленных предприятий.