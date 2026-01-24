Врач дала рекомендации по безопасному пребыванию на морозе: как уберечь себя

«Особое внимание следует уделить обуви: она должна быть на размер больше привычного и обязательно с войлочными стельками для дополнительной теплоизоляции. Это необходимо не просто для комфорта, а для создания внутри “теплового буфера”: неплотно прилегающая обувь удерживает слой теплого воздуха вокруг стопы, который и является главным изолятором. Тесная же обувь сдавливает ногу, нарушает кровообращение и лишает ступни этой естественной воздушной прослойки, из-за чего они начинают мерзнуть гораздо быстрее. Также крайне важно выходить на улицу только после еды», — объясняет профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская.