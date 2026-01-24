Врач дала рекомендации по безопасному пребыванию на морозе: как уберечь себя

Температура воздуха от минус 25 — не для прогулок, а только для необходимых выходов или помощи тем, кто в ней нуждается. Крайне важно заранее обеспечить надежную защиту организма от переохлаждения. Необходимо соблюдать принцип многослойности в одежде: воздушные прослойки между слоями лучше всего удерживают тепло.
«Особое внимание следует уделить обуви: она должна быть на размер больше привычного и обязательно с войлочными стельками для дополнительной теплоизоляции. Это необходимо не просто для комфорта, а для создания внутри “теплового буфера”: неплотно прилегающая обувь удерживает слой теплого воздуха вокруг стопы, который и является главным изолятором. Тесная же обувь сдавливает ногу, нарушает кровообращение и лишает ступни этой естественной воздушной прослойки, из-за чего они начинают мерзнуть гораздо быстрее. Также крайне важно выходить на улицу только после еды», — объясняет профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская.
Детям и пожилым людям в такую погоду лучше оставаться дома. Их система теплообмена менее эффективна, что делает их крайне уязвимыми. Людям с хроническими заболеваниями также необходимо быть особенно осторожными и по возможности совсем не выходить на улицу в сильные морозы, при необходимости пользуясь помощью других людей или службами доставки.
«Для тех, чья работа связана с пребыванием на открытом воздухе, существуют специальные нормативы. Работодатели обязаны обеспечивать сотрудников специальной утепленной одеждой, оборудовать отапливаемые места для обогрева, устанавливать порядок предоставления дополнительных перерывов и горячего питания. Каждый работник должен быть проинструктирован о рисках переохлаждения и правилах поведения на морозе», — объясняет эксперт.
Выход на работу в таких условиях должен начинаться не ранее, чем через 10 минут после приема горячей пищи или напитка, например, чая. Температура в местах для обогрева должна комфортно поддерживаться на уровне 21−25 градусов.