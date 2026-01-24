В Госдуме раскрыли, когда повысятся военные пенсии

«У военных пенсий свой порядок индексации. Он зависит от того, как будет изменен размер денежного довольствия. Сейчас в бюджете заложены изменения на 4%», — сказал Нилов. Он уточнил, что деньги на повышение уже заложены в бюджете, и это касается всех пенсионеров силовых структур, а не только Минобороны.