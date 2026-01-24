В Госдуме раскрыли, когда повысятся военные пенсии

Ближе к 1 октября 2026 года размер военной пенсии может быть увеличен.
Военные пенсии в России планируют проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что в прошлые годы перед самой индексацией власти иногда увеличивали этот процент.
«У военных пенсий свой порядок индексации. Он зависит от того, как будет изменен размер денежного довольствия. Сейчас в бюджете заложены изменения на 4%», — сказал Нилов. Он уточнил, что деньги на повышение уже заложены в бюджете, и это касается всех пенсионеров силовых структур, а не только Минобороны.
Ранее Нилов сообщал, что с 2025 года возобновлена замороженная с 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам, а при увольнении им доплачивают все пропущенные повышения. Кроме того, с января 2026 года страховые пенсии в России планируется проиндексировать на 7,6%, что автоматически увеличит среднюю пенсию по старости примерно на 1900 рублей.