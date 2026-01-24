Полковник Матвийчук: ВСУ могут сами выйти из Славянска под натиском РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что ВСУ бросают на удержание Славянска резервную технику НАТО и прогнозирует, что на данном направлении скоро начнут работать украинские заградотряды.
«Если российской армии удастся блокировать логистику и выйти на окраины города и в глубокий тыл ВСУ, через определённое время обессиленные обороной и недостатком ресурсов, противник сам выйдет из Славянска. Полагаю, они будут отходить в направлении Одессы и Николаева», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт не исключил, что от главы киевского режима Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, несмотря на плачевную ситуацию, может поступить приказ не отступать и держаться до последнего, как это было в Красноармейске и Угледаре.
«Те времена, когда ВСУ стояли до последнего, прошли. Поэтому, чтобы боевики не отступали, под Славянск пригонят заградотряды, состоящие из националистических групп и иностранных наёмников», — сказал Матвийчук.
По данным военного эксперта, в Славянске может находится порядка 10—15 тысяч украинских солдат.
«До начала боевых действий сообщалось о группировке где-то в 25—30 тыс. Сейчас, думаю, в Славянке располагается 10—15 тысяч», — отметил военный эксперт.
Матвийчук констатировал, что киевский режим бросает на удержание города, в том числе технику НАТО из стратегических резервов.
«Киевский режим использует у Славянска стратегические резервы, которые на протяжении всей спецоперации хранились для каких-то политических решений и стратегических целей Зеленского. Думаю, там задействована техника НАТО в виде “Леопардов”, “Абрамсов” и “Хаймерсов”. Ну и, конечно, неуловимые F-16 тоже в том районе могут оказаться», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук рассказал, что в Славянске ВС РФ выбивают крупные склады с вооружением НАТО.