В ДВФУ повысили минимальные баллы ЕГЭ и обновили правила приёма

Как сообщили в пресс-службе ДВФУ, новые правила уже опубликованы и будут действовать с этого года. Так, минимальный балл по истории, иностранному языку, биологии и химии теперь составляет 40. По информатике порог увеличен до 46 баллов, по физике — до 41. Без изменений остались требования по русскому языку, математике, литературе и географии — 40 баллов. По обществознанию минимальный балл по-прежнему равен 45.