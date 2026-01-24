Ричмонд
В ДВФУ повысили минимальные баллы ЕГЭ и обновили правила приёма

Поступить на ряд специальностей в университет будет сложнее.

Источник: пресс-служба ДВФУ

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в Дальневосточный федеральный университет в 2026—2027 учебном году увеличились в среднем на три пункта. Также изменились сроки приёма документов, правила вступительных испытаний и зачисления, в том числе для абитуриентов после колледжей и поступающих по целевому договору.

Как сообщили в пресс-службе ДВФУ, новые правила уже опубликованы и будут действовать с этого года. Так, минимальный балл по истории, иностранному языку, биологии и химии теперь составляет 40. По информатике порог увеличен до 46 баллов, по физике — до 41. Без изменений остались требования по русскому языку, математике, литературе и географии — 40 баллов. По обществознанию минимальный балл по-прежнему равен 45.

Отдельные нововведения коснулись инженерных направлений подготовки. Для поступления на программы по нанотехнологиям, инжинирингу электростанций и интеллектуальному приборостроению основным экзаменом стала физика. Ранее абитуриенты сдавали профильную математику. Изменения затронут несколько технических направлений бакалавриата.

Обновились и правила для поступающих на базе среднего профессионального образования. Сдавать внутренние вступительные испытания смогут только выпускники колледжей только при совпадении профиля. В остальных случаях потребуется предоставление результатов ЕГЭ. Соответствие профиля определяет приёмная комиссия вуза.

Приём документов в ДВФУ начнётся 20 июня и завершится 25 июля для бюджетных мест. Информация о целевой квоте и количестве платных мест появится на сайте университета до 15 апреля 2026 года.