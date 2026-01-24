Депутат Боярский: МАХ заменит паспорт при перелетах и заселении в отели

Национальная платформа МАХ постепенно превратится в универсальный цифровой инструмент для повседневной жизни. Скоро россияне смогут использовать сервис вместо паспорта при посадке в самолет и заселении в гостиницу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский.
«Скоро мы сможем показывать МАХ вместо паспорта при посадке в самолет, при заселении в гостиницу. Будет система мини-приложений, как в китайском WeChat, где вся современная жизнь человека: заказ такси, еды, билетов», — цитирует слова депутата сайт KP.RU.
Боярский отметил, что запуск национального сервиса стал важным шагом к цифровому суверенитету России. По словам депутата, МАХ уже полностью повторяет базовый функционал WhatsApp*, а качество голосовых и видеозвонков, по оценке разработчиков, даже превосходит зарубежные аналоги. В сервисе также активно развиваются каналы, аналогичные тем, что есть в Telegram.
Ранее KP.RU сообщал, что в национальном сервисе МАХ начали запускать доступ к медицинским услугам. К весне удобная запись к врачу через платформу должна заработать во всех регионах России.
* — принадлежит запрещенной, экстремистской и террористической корпорации Meta**
** — корпорация, признанная террористической и экстремистской и запрещенная на территории России.