Депутат Боярский: МАХ заменит паспорт при перелетах и заселении в отели

На национальной платформе планируют собрать все основные сервисы для повседневной жизни.

Источник: Комсомольская правда

Национальная платформа МАХ постепенно превратится в универсальный цифровой инструмент для повседневной жизни. Скоро россияне смогут использовать сервис вместо паспорта при посадке в самолет и заселении в гостиницу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский.

«Скоро мы сможем показывать МАХ вместо паспорта при посадке в самолет, при заселении в гостиницу. Будет система мини-приложений, как в китайском WeChat, где вся современная жизнь человека: заказ такси, еды, билетов», — цитирует слова депутата сайт KP.RU.

Боярский отметил, что запуск национального сервиса стал важным шагом к цифровому суверенитету России. По словам депутата, МАХ уже полностью повторяет базовый функционал WhatsApp*, а качество голосовых и видеозвонков, по оценке разработчиков, даже превосходит зарубежные аналоги. В сервисе также активно развиваются каналы, аналогичные тем, что есть в Telegram.

Ранее KP.RU сообщал, что в национальном сервисе МАХ начали запускать доступ к медицинским услугам. К весне удобная запись к врачу через платформу должна заработать во всех регионах России.

* — принадлежит запрещенной, экстремистской и террористической корпорации Meta**

** — корпорация, признанная террористической и экстремистской и запрещенная на территории России.

