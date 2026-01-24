Ричмонд
На Западе назвали возможную причину срочной встречи Путина с Уиткоффом: что хотели США

AntiDiplomatico: Уиткофф мог представить Путину обновлённый план США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

На встрече спецпредставителя США Стивена Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным могла быть представлена обновленная позиция США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

«Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами после дискуссий с киевским режимом и западными союзниками», — также говорится в материале.

Срочный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву связан с серьезными противоречиями среди западных союзников, обострившимися на давосском саммите, уточняет издание.

Итогом ночных переговоров в Кремле между Владимиром Путиным и делегацией США во главе со Стивеном Уиткоффом стало решение о создании первой рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

