В Госдуме развенчали страхи россиян о цифровом контроле

Депутат пояснил, что любые данные, которые автоматически сохраняются в цифровой памяти, остаются для того, чтобы человек мог самостоятельно проверить их, например, если он почувствует, что стал жертвой обмана, и запросить досье на свои телефонные звонки за месяц.