В Госдуме развенчали страхи россиян о цифровом контроле

Глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский рассказал о страхе перед «Большим Братом» и цифровым контролем. По его словам, опасения, что государство следит за каждым шагом и прослушивает звонки, сильно преувеличены. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Это миф. Ну, покажите мне, кого подслушали и что-то выложили. Модно говорить — что за кем-то подглядывают, что пишется все. А подглядывать-то кому?! Сколько людей и времени на это надо?!», — цитирует слова Боярского сайт KP.RU.
Депутат пояснил, что любые данные, которые автоматически сохраняются в цифровой памяти, остаются для того, чтобы человек мог самостоятельно проверить их, например, если он почувствует, что стал жертвой обмана, и запросить досье на свои телефонные звонки за месяц.
«А смотреть, кто кому что-то пишет в режиме онлайн, просто невозможно. И, если честно, неинтересно», — заключил глава комитета.
Прежде депутат Боярский пояснил смысл запрета VPN. Он рассказал, как закон поможет бороться с мошенниками.