Депутат Боярский предложил создать единую базу номеров смартфонов в России

«Смартфон будет заноситься туда уже при ввозе в страну. Если в базе устройства нет, его просто невозможно будет включить. Исчезнет смысл красть телефоны! Кроме того, можно будет привязать смартфон к SIM-карте», — цитирует слова Боярского сайт KP.RU.