Депутат Боярский предложил создать единую базу номеров смартфонов в России

При ввозе в страну смартфоны можно будет вносить в государственную базу для защиты от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский предположил создание базы идентификационных номеров смартфонов в России. По его мнению, это позволит защитить россиян. Об этом депутат заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Смартфон будет заноситься туда уже при ввозе в страну. Если в базе устройства нет, его просто невозможно будет включить. Исчезнет смысл красть телефоны! Кроме того, можно будет привязать смартфон к SIM-карте», — цитирует слова Боярского сайт KP.RU.

Депутат добавил, что привязка смартфона к SIM-карте поможет избежать наиболее опасного вида мошенничества. Часто злоумышленники используют сканы паспортов и просят перевыпустить SIM-карту в другом городе, получая доступ к банковским счетам, соцсетям и госуслугам. С регистрацией телефона такой трюк будет невозможен.

«Я бы вообще отключил (хотя бы временно) международные вызовы на стационарные телефоны. У меня стойкое убеждение, что нашим пенсионерам на домашние номера из-за границы звонят только мошенники», — подчеркнул глава комитета.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ рассматривает возможность введения платы за обязательную регистрацию мобильных устройств. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о внесении IMEI-номеров всех ввозимых в страну смартфонов в единую государственную базу.

