Более миллиона жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию в 2025 году

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, диспансеризация сегодня не носит формальный характер. Медики переходят к персонализированному подходу к каждому пациенту. Для этого используются выездные формы работы — мобильные медицинские комплексы направляют в отдалённые населённые пункты, а также на предприятия и в образовательные организации.