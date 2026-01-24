Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более миллиона жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию в 2025 году

Свыше 1,2 миллиона новосибирцев прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в 2025 году. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, диспансеризация сегодня не носит формальный характер. Медики переходят к персонализированному подходу к каждому пациенту. Для этого используются выездные формы работы — мобильные медицинские комплексы направляют в отдалённые населённые пункты, а также на предприятия и в образовательные организации.

По итогам профилактических осмотров и диспансеризации в регионе выявили более 88,5 тысячи новых случаев заболеваний. Наибольшую долю составили болезни системы кровообращения, прежде всего связанные с повышенным артериальным давлением.

В минздраве подчёркивают, что своевременное выявление и коррекция артериальной гипертензии позволяет значительно снизить риски развития инфарктов и инсультов.