Более миллиона жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию в 2025 году

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, диспансеризация сегодня не носит формальный характер. Медики переходят к персонализированному подходу к каждому пациенту. Для этого используются выездные формы работы — мобильные медицинские комплексы направляют в отдалённые населённые пункты, а также на предприятия и в образовательные организации.
По итогам профилактических осмотров и диспансеризации в регионе выявили более 88,5 тысячи новых случаев заболеваний. Наибольшую долю составили болезни системы кровообращения, прежде всего связанные с повышенным артериальным давлением.
В минздраве подчёркивают, что своевременное выявление и коррекция артериальной гипертензии позволяет значительно снизить риски развития инфарктов и инсультов.