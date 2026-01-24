У главврача больницы Екатеринбурга и его сына прошли обыски по делу о махинациях

По предварительным данным, опубликованным телеграм-каналом Ural Mash, сын главврача Александр получил от компании-поставщика медицинского оборудования «МедиалТек» миллион рублей. Взамен он обещал обеспечить победу этой фирмы в тендере на поставку рентген-аппарата для учреждения, которым руководил его отец. Впоследствии компания действительно выиграла тендер.
Сообщается, что правоохранительные органы провели обыски у родственников фигурантов в рамках дела о пособничестве во взяточничестве. По данным источника, Александра Соловьёва задержали, а его отца, Роберта Соловьёва, отпустили после проведения необходимых процедур.
Ранее суд в Новокузнецке отправил под домашний арест главного врача городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова Виталя Хераскова. СК возбудил дело после гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме за новогодние праздники. Сообщалось, что вместо медсестёр с новорождёнными работали санитарки, а роженицы постоянно жаловались на условия.
