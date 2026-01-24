У главврача больницы Екатеринбурга и его сына прошли обыски по делу о махинациях

У главного врача городской больницы № 6 Екатеринбурга Роберта Соловьёва и его сына Александра прошли обыски. Следственные действия связаны с подозрениями в махинациях при закупке рентгеновского оборудования, когда Соловьёв-старший возглавлял поликлинику в Каменске-Уральском. Об этом сообщил сайт ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на комментарий от пресс-службы Следственного управления СК России по Свердловской области.