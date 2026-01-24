Адвокат Лурье описала состояние квартиры Долиной после ее выселения

Через полтора года после начала скандала и долгих судебных тяжб народная артистка РФ Лариса Долина заочно передала ключи от пятикомнатной квартиры в московском районе Хамовники новой хозяйке Полине Лурье. Ее адвокат Светлана Свириденко рассказала порталу MSK1.ru о состоянии жилья, после того как певица съехала оттуда.
— Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет, — сообщила она в беседе с порталом.
Перед выселением из квартиры Лариса Долина полностью оплатила услуги жилищно-коммунального хозяйства. По словам Светланы Свириденко, платежи были произведены в полном объеме, включая последний месяц. Она подчеркнула, что претензий к артистке по оплате ЖКХ нет.
Ранее адвокат Лурье рассказала, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры. Судебные приставы провели опись имущества и передали ключи Свириденко.
Судебные разбирательства вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках продолжаются. Как сообщила адвокат Полины Лурье, готовится новый иск к артистке.