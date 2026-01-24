Адвокат Лурье описала состояние квартиры Долиной после ее выселения

Через полтора года после начала скандала и долгих судебных тяжб народная артистка РФ Лариса Долина заочно передала ключи от пятикомнатной квартиры в московском районе Хамовники новой хозяйке Полине Лурье. Ее адвокат Светлана Свириденко рассказала порталу MSK1.ru о состоянии жилья, после того как певица съехала оттуда.