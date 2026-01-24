Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Лурье описала состояние квартиры Долиной после ее выселения

Через полтора года после начала скандала и долгих судебных тяжб народная артистка РФ Лариса Долина заочно передала ключи от пятикомнатной квартиры в московском районе Хамовники новой хозяйке Полине Лурье. Ее адвокат Светлана Свириденко рассказала порталу MSK1.ru о состоянии жилья, после того как певица съехала оттуда.

Через полтора года после начала скандала и долгих судебных тяжб народная артистка РФ Лариса Долина заочно передала ключи от пятикомнатной квартиры в московском районе Хамовники новой хозяйке Полине Лурье. Ее адвокат Светлана Свириденко рассказала порталу MSK1.ru о состоянии жилья, после того как певица съехала оттуда.

— Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет, — сообщила она в беседе с порталом.

Перед выселением из квартиры Лариса Долина полностью оплатила услуги жилищно-коммунального хозяйства. По словам Светланы Свириденко, платежи были произведены в полном объеме, включая последний месяц. Она подчеркнула, что претензий к артистке по оплате ЖКХ нет.

Ранее адвокат Лурье рассказала, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры. Судебные приставы провели опись имущества и передали ключи Свириденко.

Судебные разбирательства вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках продолжаются. Как сообщила адвокат Полины Лурье, готовится новый иск к артистке.