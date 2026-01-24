Михаил Котюков поздравил со 100-летним юбилеем Александра Матвеева

Поколение победителей, их фронтовая и трудовая жизнь — это всегда пример стойкости, мужества и правильных ценностей для всех нас, — поделился Михаил Котюков.
Александр Матвеев родился в селе Тины Нижнеингашского района. Он окончил семь классов и пошел работать бригадиром тракторного отряда. В октябре 1943-го юношу призвали служить на Дальний Восток, где в одном из боев он получил ранение, но от демобилизации отказался и до Дня Великой Победы возил боеприпасы на ЗИС-5.
После возвращения домой Александр Матвеев работал механиком, затем начальником лесозаготовительного участка в леспромхозе. Его общий трудовой стаж составил 47,5 лет, из них 28 лет он возглавлял совет ветеранов Тинского сельсовета. У ветерана трое детей, внуки, правнуки, а еще подрастают праправнук и праправнучка.
Отметим, что Александр Матвеев является почетным участником Красноярской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2025 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Красноярска».