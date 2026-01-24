Михаил Котюков поздравил со 100-летним юбилеем Александра Матвеева

Александр Матвеев родился в селе Тины Нижнеингашского района. Он окончил семь классов и пошел работать бригадиром тракторного отряда. В октябре 1943-го юношу призвали служить на Дальний Восток, где в одном из боев он получил ранение, но от демобилизации отказался и до Дня Великой Победы возил боеприпасы на ЗИС-5.