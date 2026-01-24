Бойцы готовят штурм лабиринтов Славянска: главная новость СВО 24 января

«Киевский режим использует у Славянска стратегические резервы, которые на протяжении всей спецоперации хранились для каких-то политических решений и стратегических целей Зеленского. Думаю, там задействована техника НАТО в виде “Леопардов”, “Абрамсов” и “Хаймерсов”. Ну и, конечно, неуловимые F-16 тоже в том районе могут оказаться», — подытожил Матвийчук.