Бойцы готовят штурм лабиринтов Славянска: главная новость СВО 24 января

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru детально разобрал тактику ударов ВС РФ по объектам в Славянске. По его словам, недовольство украинской стороны эффективностью действий российских сил подтверждает результативность выбранной стратегии.
Матвийчук подчеркнул, что Краматорск и Славянск фактически представляют собой одну огромную укрепленную агломерацию. Эксперт перечислил основные категории объектов, попадающих под огонь.
«В первую очередь это критические объекты инфраструктуры, которые могут быть задействованы для обороны: электростанции и подстанции, промышленные предприятия, производящие, ремонтирующие технику и вооружение, фортификационные сооружения и приспособленные под нужды обороны объекты», — сказал эксперт.
Особое внимание уделяется уничтожению логистических баз. По мнению Матвийчука, Славянск выполняет роль «второго рубежа» снабжения донецкой группировки противника.
«Там должны находиться резервные склады и базы пополнения материальными средствами. Полагаю, там сосредоточены боеприпасы, элементы снаряжения и, конечно же, резервные ракеты и бомбы для авиации и ракетных войск», — отметил полковник.
Одной из главных сложностей и одновременно целей являются многочисленные шахтные выработки региона. Эксперт считает, что противник активно использует их для создания скрытых штабов и госпиталей.
Матвийчук полагает, что ключ к освобождению Славянска лежит в перекрытии каналов снабжения.
«Если российской армии удастся блокировать логистику и выйти на окраины города и в глубокий тыл ВСУ, через определённое время обессиленные обороной и недостатком ресурсов, противник сам выйдет из Славянска. Полагаю, они будут отходить в направлении Одессы и Николаева», — заявил эксперт.
Несмотря на критическое положение, Матвийчук не исключает, что руководство Украины может потребовать удерживать позиции любой ценой, как это было в других населенных пунктах. Чтобы предотвратить отход войск, по мнению полковника, могут быть приняты радикальные меры.
«Те времена, когда ВСУ стояли до последнего, прошли. Поэтому, чтобы боевики не отступали, под Славянск пригонят заградотряды, состоящие из националистических групп и иностранных наёмников», — пояснил Матвийчук.
По оценкам эксперта, численность украинских сил в районе города существенно сократилась: если раньше речь шла о 25−30 тысячах человек, то сейчас там остается порядка 10−15 тысяч солдат. При этом в бой вводится дефицитная западная техника.
«Киевский режим использует у Славянска стратегические резервы, которые на протяжении всей спецоперации хранились для каких-то политических решений и стратегических целей Зеленского. Думаю, там задействована техника НАТО в виде “Леопардов”, “Абрамсов” и “Хаймерсов”. Ну и, конечно, неуловимые F-16 тоже в том районе могут оказаться», — подытожил Матвийчук.