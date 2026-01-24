В Румынии ужаснулись виденным в Одессе: выложены кадры горящих центров ВСУ

Уничтожение логистики на Украине, в том числе, мостов, по которым доставляются военные грузы из Румынии, помогает изолировать группировку ВСУ, лишить ее обеспечения продуктами, боеприпасами и вооружением, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Наши военные регулярно уничтожают понтонные мосты в районе Маяков и на всей линии боевого соприкосновения, разрушая логистику. На этом направлении делается все, чтобы изолировать украинские группировки, брать их в кольцо, клещи принуждать к сдаче или уничтожать», — отметил он.
Еще одной важной целью ударов являются объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.
«Бьем по энергетике, потому что она непосредственно связана с военным нуждами и ВПК. Целями ударов являются производственные комплексы, цеха по сборке беспилотников», — объяснил Дандыкин.
Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ночь на 23 января было зафиксировано порядка 35 прилетов по военным объектам ВСУ.