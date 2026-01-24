Старина, изящество, ветхость: какие памятники истории и архитектуры посмотреть в Новосибирске: 20 фото зданий

Новосибирск — город контрастов, где история буквально вписана в его архитектурный облик. Прогуливаясь по центральным улицам, можно совершить путешествие во времени: от деревянных домов начала XX века до внушительных сталинских ампирных зданий и конструктивистских шедевров советской эпохи.
К сожалению, время для этих памятников течет по-разному. Некоторые из них бережно отреставрированы и сияют прежним изяществом, другие же медленно ветшают, сохраняя былое величие лишь в деталях лепнины и чугунных решеток. В нашей фотоподборке — 20 знаковых зданий, которые рассказывают уникальную историю Новосибирска.