Старина, изящество, ветхость: какие памятники истории и архитектуры посмотреть в Новосибирске: 20 фото зданий

К сожалению, время для этих памятников течет по-разному. Некоторые из них бережно отреставрированы и сияют прежним изяществом, другие же медленно ветшают, сохраняя былое величие лишь в деталях лепнины и чугунных решеток. В нашей фотоподборке — 20 знаковых зданий, которые рассказывают уникальную историю Новосибирска.