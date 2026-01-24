Назван размер социальной пенсии в 2026 году

Гражданин, не имеющий официального трудового стажа и сформированных пенсионных коэффициентов (ИПК), имеет право на получение социальной пенсии по старости.
Как сообщила сенатор Наталья Мельникова в беседе с РИА Новости, такая пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста: женщинам в 65 лет, мужчинам — в 70 лет.
Фиксированный размер социальной пенсии с 1 января 2026 года составляет 8824 рубля и ежегодно индексируется. Если эта сумма оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, то неработающему пенсионеру назначается доплата до этого уровня.
Ранее в Госдуме сообщили, как увеличить размер маткапитала.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.