Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван размер социальной пенсии в 2026 году

Гражданин, не имеющий официального трудового стажа и сформированных пенсионных коэффициентов (ИПК), имеет право на получение социальной пенсии по старости.

Гражданин, не имеющий официального трудового стажа и сформированных пенсионных коэффициентов (ИПК), имеет право на получение социальной пенсии по старости.

Как сообщила сенатор Наталья Мельникова в беседе с РИА Новости, такая пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста: женщинам в 65 лет, мужчинам — в 70 лет.

Фиксированный размер социальной пенсии с 1 января 2026 года составляет 8824 рубля и ежегодно индексируется. Если эта сумма оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, то неработающему пенсионеру назначается доплата до этого уровня.

Ранее в Госдуме сообщили, как увеличить размер маткапитала.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.