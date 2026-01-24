Названа стоимость арестованного имущества по делу генерала Булгакова

Стоимость арестованного по уголовному делу имущества составляет более 180 миллионов рублей.
Стоимость арестованного имущества бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, его родственников, а также двух других фигурантов уголовного дела превышает 180 миллионов рублей. Об этом было заявлено в ходе судебного заседания.
«Имущество Булгакова, членов его семьи, (генерального директора ООО “Нева-Балт СПб” Германа — прим. URA.RU) Яковлева и (военного пенсионера Геннадия — прим. URA.RU) Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей», — сообщил один из участников процесса в суде. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что под арест попали квартира в Москве и жилой дом в Подмосковье, собственниками которых являются генерал и его близкие.
Ранее сообщалось, что следственные действия по делу завершены, обвиняемый и его защитники ознакомились с материалами, после чего дело было направлено прокурору для утверждения. Прокуратура вернула материалы дела следователю для проведения дополнительного расследования в связи с выявленными недостатками. В постановлении первого заместителя генерального прокурора, по словам источника, среди прочего указываются противоречия, касающиеся установления размера ущерба, а также вопросы к проведенной экспертизе.
Дмитрий Булгаков проходит обвиняемым по делу о хищении более 49 млн рублей у АО «Петербургская сбытовая компания» через завышение стоимости контракта, заключенного в 2024 году с Военно-медицинской академией имени Кирова. Кроме Булгакова, в рамках данного уголовного дела проходят еще двое фигурантов. Все обвиняемые отрицают свою причастность к совершению преступления.