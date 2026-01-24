Названа стоимость арестованного имущества по делу генерала Булгакова

Ранее сообщалось, что следственные действия по делу завершены, обвиняемый и его защитники ознакомились с материалами, после чего дело было направлено прокурору для утверждения. Прокуратура вернула материалы дела следователю для проведения дополнительного расследования в связи с выявленными недостатками. В постановлении первого заместителя генерального прокурора, по словам источника, среди прочего указываются противоречия, касающиеся установления размера ущерба, а также вопросы к проведенной экспертизе.