Названа стоимость арестованного имущества по делу генерала Булгакова

Стоимость арестованного имущества бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, его родственников, а также двух других фигурантов уголовного дела превышает 180 миллионов рублей. Об этом было заявлено в ходе судебного заседания.

«Имущество Булгакова, членов его семьи, (генерального директора ООО “Нева-Балт СПб” Германа — прим. URA.RU) Яковлева и (военного пенсионера Геннадия — прим. URA.RU) Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей», — сообщил один из участников процесса в суде. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что под арест попали квартира в Москве и жилой дом в Подмосковье, собственниками которых являются генерал и его близкие.

Ранее сообщалось, что следственные действия по делу завершены, обвиняемый и его защитники ознакомились с материалами, после чего дело было направлено прокурору для утверждения. Прокуратура вернула материалы дела следователю для проведения дополнительного расследования в связи с выявленными недостатками. В постановлении первого заместителя генерального прокурора, по словам источника, среди прочего указываются противоречия, касающиеся установления размера ущерба, а также вопросы к проведенной экспертизе.

Дмитрий Булгаков проходит обвиняемым по делу о хищении более 49 млн рублей у АО «Петербургская сбытовая компания» через завышение стоимости контракта, заключенного в 2024 году с Военно-медицинской академией имени Кирова. Кроме Булгакова, в рамках данного уголовного дела проходят еще двое фигурантов. Все обвиняемые отрицают свою причастность к совершению преступления.