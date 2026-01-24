Врач Кондрахин предупредил: прыжок из бани в снег может остановить сердце

«Если взять холодный стакан и налить в него кипяток, то даже школьники знают, что со стаканом произойдёт. Примерно такая же картина с человеком, который хорошо попарившись в бане прыгнет в сугроб или в прорубь. Для человека переход от горячего в холодное даст огромный выброс адреналина, что может привести к коронароспазму либо рефлекторной остановке сердца, либо рефлекторной остановке дыхания. Причём остановка дыхания будет очень серьезной, потому что есть такой рефлекс, чтобы холодный воздух не заполнил грудную клетку», — объяснил эксперт.