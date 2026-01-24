Врач Кондрахин предупредил: прыжок из бани в снег может остановить сердце

Если прыгнуть в сугроб, попарившись в бане, есть большой риск получить остановку сердца. О последствиях экстремального отдыха aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Если взять холодный стакан и налить в него кипяток, то даже школьники знают, что со стаканом произойдёт. Примерно такая же картина с человеком, который хорошо попарившись в бане прыгнет в сугроб или в прорубь. Для человека переход от горячего в холодное даст огромный выброс адреналина, что может привести к коронароспазму либо рефлекторной остановке сердца, либо рефлекторной остановке дыхания. Причём остановка дыхания будет очень серьезной, потому что есть такой рефлекс, чтобы холодный воздух не заполнил грудную клетку», — объяснил эксперт.
Кондрахин подчеркнул, что нырнув ледяную прорубь или бассейн после бани человек может не всплыть.
«В случае со снегом, вариантов больше. Даже если на какое-то время дыхание остановится, рефлекс длительный, то все-таки человек начнет дышать. Но если он один, его никто не занесет в теплое помещение, человек может просто замёрзнуть. Поэтому это очень экстремальный вид развлечений», — отметил он.
Врач особо обратил внимание на то, что для подобной проверки на прочность нужно быть уверенным в полном отсутствии проблем с сердечно-сосудистой системой.
«Подобные прыжки прыжки из горячей бани в снег или в ледяной бассейн — это очень серьёзное испытание для сердечно-сосудистой системы. После бани тело распарено, капилляры расширены, кровообращение максимально, сердцебиение максимально, потому что лишнее тепло надо отвести от организма. Частота сердечных сокращений будет увеличена пропорционально температуре. И мы берём это распаренное тело, это сердце, и кидаем в холод. И можем получить остановку сердца», — сказал Кондрахин.
Врач добавил, что если человек после бани задержится на холоде, то высока вероятность получить переохлаждение.