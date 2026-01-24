Депутаты раскритиковали охрану памятников в Приморье

По сообщению агентства, аудиторы установили, что из 1566 памятников в Приморье за 51 объектом, принадлежащим краю, нет должного контроля. Инспекция и министерство имущества не располагают полными данными о них, а обязательные осмотры с фотофиксацией проводятся с нарушениями. По 25 объектам проверки опаздывают на срок до 1625 дней, а по шести — информации о дате последнего осмотра вообще нет.
Самым резонансным примером стало здание бывшей библиотеки имени Горького на Светланской, 119. В отчёте КСП указаны сквозные трещины, разрушенная кровля и высокий риск обрушения. После передачи в аренду в 2022 году с условием реставрации договор был расторгнут из-за невыполнения обязательств, и теперь объект выставляется на приватизацию за символический 1 рубль за квадратный метр.
Финансовая дисциплина также вызывает нарекания. При запланированных 321 млн рублей на программу сохранения памятников в 2024—2025 годах, бюджет освоен лишь на 205 млн. Крупной потерей стал возврат в казну 85 млн рублей гранта, выделенного на благоустройство сапёрного редута № 4, так как подрядчик не успел пройти необходимую экспертизу.
На заседании комитета Заксобрания глава инспекции Владимир Осецкий признал недостатки, сославшись на приоритеты по внесению данных в реестр и реформу ЖКХ. Чиновник пообещал исправить все нарушения в течение 2026 года.
Депутаты рекомендовали инспекции и Минимущества в сжатые сроки актуализировать реестр памятников и представить план по ликвидации аварийности критических объектов. Ситуация требует немедленного вмешательства для спасения исторического наследия Владивостока.