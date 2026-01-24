Депутаты раскритиковали охрану памятников в Приморье

По сообщению агентства, аудиторы установили, что из 1566 памятников в Приморье за 51 объектом, принадлежащим краю, нет должного контроля. Инспекция и министерство имущества не располагают полными данными о них, а обязательные осмотры с фотофиксацией проводятся с нарушениями. По 25 объектам проверки опаздывают на срок до 1625 дней, а по шести — информации о дате последнего осмотра вообще нет.