В Совфеде назвали размер пенсии для никогда не работавших граждан

Бывший глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова сообщила, что неработавшие официально граждане будут получать социальную пенсию в размере 8 824 рубля. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется», — уточнила Мельникова.

По словам сенатора, в случае, когда размер социальной пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, к ней назначается социальная доплата. Политик добавила, что доплата будет установлена, если пенсионер не работает.

Ранее в Госдуме предложили повысить пособия по безработице для предпенсионеров. До 25% работодателей сознательно отказывают в приёме на работу гражданам старше 50 лет — несмотря на их опыт и профессионализм. Причина — страх, что такие сотрудники скоро уйдут на пенсию и станут «балластом». Сейчас пособие по безработице выплачивается максимум 12 месяцев подряд, что недостаточно для предпенсионеров, которым сложнее найти новую работу.

