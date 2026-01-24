Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Воропаев рассказал о штрафах за вождение с непродленными правами

Российские водительские права действуют 10 лет со дня выдачи, после чего их нужно менять. Автоюрист Воропаев рассказал, какое наказание грозит за езду по правам с истекшим сроком действия.

Источник: Аргументы и факты

Российским водителям грозит штраф до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством после истечения срока действия прав, сообщил в беседе с aif.ru автоюрист Лев Воропаев.

Напомним, российские водительские права действуют 10 лет со дня выдачи, после чего их нужно менять. С 1 января 2026 года в России отменяется автоматическое продление водительских прав, введенное в 2022 году.

«Если водитель не продлевает права, то ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Штраф в этом случае предусмотрен за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Потому что именно действующее водительское удостоверение подтверждает наличие права на управление транспортным средством», — пояснил эксперт.

Кроме штрафа, нарушителя отстраняют от управления автомобилем, а само транспортное средство отправляют на штрафстоянку. При этом все связанные с этим расходы лягут на плечи водителя.

Ранее автоюрист Воропаев рассказал о наказании за еду за рулем во время движения.