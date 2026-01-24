Юрист Воропаев рассказал о штрафах за вождение с непродленными правами

Российским водителям грозит штраф до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством после истечения срока действия прав, сообщил в беседе с aif.ru автоюрист Лев Воропаев.
Напомним, российские водительские права действуют 10 лет со дня выдачи, после чего их нужно менять. С 1 января 2026 года в России отменяется автоматическое продление водительских прав, введенное в 2022 году.
«Если водитель не продлевает права, то ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Штраф в этом случае предусмотрен за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Потому что именно действующее водительское удостоверение подтверждает наличие права на управление транспортным средством», — пояснил эксперт.
Кроме штрафа, нарушителя отстраняют от управления автомобилем, а само транспортное средство отправляют на штрафстоянку. При этом все связанные с этим расходы лягут на плечи водителя.
Ранее автоюрист Воропаев рассказал о наказании за еду за рулем во время движения.