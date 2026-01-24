Юрист Воропаев рассказал о штрафах за вождение с непродленными правами

«Если водитель не продлевает права, то ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Штраф в этом случае предусмотрен за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Потому что именно действующее водительское удостоверение подтверждает наличие права на управление транспортным средством», — пояснил эксперт.