Италия отказывается войти в «Совета мира» по Газе: какие условия выдвигает Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу. В своей просьбе она призвала изменить формат «Совета мира» по Газе. Свое заявление Мелони сделала в рамках пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Риме.
«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран. Мы должны попытаться проделать эту работу», — сказала Мелони. Премьер-министр Италии считает, что принципиально неправильно заранее отказываться от возможностей для участия в тех или иных процессах.
Кроме этого, Мерц добавил, что Германия готова присоединиться к Совету, однако Берлин не может «принять его структуру управления» в текущем виде.
Тогда же немецкий канцлер уточнил, что главной целью «Совета мира» является наблюдение за мирным процессом в Газе, включая разоружение ХАМАС.
Ранее хозяин Белого дома анонсировал формирование «Совета мира» по Газе и пригласил в него присоединиться, среди прочих, Россию и Белоруссию.
Тогда же белорусский лидер Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к «Совету мира». А Владимир Путин подтвердил получение личного обращения главы США с приглашением, и поблагодарил Трампа.
Мелони отказывается подписать документ о вступлении в «Совет мира», так как он, по ее мнению, противоречит конституции Италии.
Как уточнил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, предложение Трампа о создании «Совета мира» по Газе сильно задело британские власти.
По сообщению Белого дома, с 22 января «Совет мира» имеет официальный статус международной организации. Тогда же Трамп подписал соответствующий документ.
В свою очередь российская сторона сделала заявление после приглашения войти в состав «Совета мира». Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова направить 1 млрд долларов в Совет, чтобы оказать поддержку палестинскому народу.