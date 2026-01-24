Ричмонд
Как повлиял «эффект Долиной» на выдачу банками ипотеки

Несколько российских банков полагают, что так называемый «эффект Долиной» на вторичном рынке жилья не привел к заметному снижению объемов ипотечного кредитования в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций.

Ситуация Долиной с мошенниками не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок, заявила Кузнецова.

В последние месяцы в России участились случаи, когда продавец, уже получив деньги за квартиру, отказывается передавать недвижимость покупателю. В дальнейшем он заявляет, что на момент заключения сделки находился под психологическим давлением мошенников. Эта схема получила неофициальное название «схема Долиной» по аналогии с обманом певицы со стороны мошенников.

«Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца», — заявила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова для РИА Новости.

Подобное, в свою очередь, способствует естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где уровень юридической прозрачности выше, уточила эксперт. Аналогичную оценку ситуации на рынке недвижимости дали и в сервисе «Домклик» Сбера. Вместе с тем в Газпромбанке отметили, что определенное негативное воздействие все же имело место. Ситуация с Долиной усилила опасения и восприятие рисков как у покупателей недвижимости, так и у банков, которым пришлось внедрять дополнительные механизмы проверок и сервисы.

«Эффект Долиной» связан с делом певицы Ларисы Долиной, которую мошенники убедили продать квартиру за 112 млн рублей, после чего она отказалась освобождать жилье. История, в которой Верховный суд в итоге оставил квартиру за покупательницей Полиной Лурье, вызвала резонанс. Это привело к тому, что на рынке, в том числе в Екатеринбурге, участники сделок чаще требуют от продавцов справки из ПНД для снижения рисков оспаривания сделок.