Диетолог Кованова сказала, чем можно заменить хлеб

Чем можно заменить хлеб, если хочется бутерброд, рассказала диетолог Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Полностью отказываться от хлеба здоровым людям и тем, у кого нет соответствующих противопоказаний, нет необходимости, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Отказ от хлеба не обязателен, если хлеб выписан в дневную норму калорий. Важно съесть мало, но качественно, выбирать цельнозерновой, он дороже и сытнее. Исключать продукт из страха не нужно», — объяснила эксперт.

Кованова отметила, что мучное, хлеб нужно воспринимать как дополнение, а не замену крупам и углеводам.

«Альтернатива хлебу есть — хлебцы без сахара или лаваш из цельнозерновой муки. В случае с бутербродами в качестве основы для намазывания пасты или паштета можно использовать вместо хлеба листья салата, овощные слайсы, половинки овощей (типа батата/баклажана)», — добавила она.

Ранее Кованова объяснила, кому хлеб есть нельзя и сколько хлеба можно съесть в день.