Диетолог Кованова сказала, чем можно заменить хлеб

Полностью отказываться от хлеба здоровым людям и тем, у кого нет соответствующих противопоказаний, нет необходимости, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Отказ от хлеба не обязателен, если хлеб выписан в дневную норму калорий. Важно съесть мало, но качественно, выбирать цельнозерновой, он дороже и сытнее. Исключать продукт из страха не нужно», — объяснила эксперт.
Кованова отметила, что мучное, хлеб нужно воспринимать как дополнение, а не замену крупам и углеводам.
«Альтернатива хлебу есть — хлебцы без сахара или лаваш из цельнозерновой муки. В случае с бутербродами в качестве основы для намазывания пасты или паштета можно использовать вместо хлеба листья салата, овощные слайсы, половинки овощей (типа батата/баклажана)», — добавила она.
