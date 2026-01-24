Врач Кондрахин: прыжок в снег после бани вызовет мощный выброс адреналина

Любителей прыгнуть в снег после бани терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сравнил с поклонниками парашютного спорта в беседе с aif.ru.
«Адреналиновые вампиры никуда не исчезли. Им либо в горы лезть, либо падать с парашютом, и так далее, и тому подобное. Тот же самый эффект испытывает человек, который переходит из горячего пространства в холодное. То есть, происходит огромный выброс адреналина», — объяснил свою позицию эксперт.
Он уточнил, что выброс адреналина может спровоцировать коронароспазму. Речь идет о внезапном временном сужении коронарной артерии (сосуда сердца), которое ограничивает кровоснабжение миокарда, вызывая боль в груди (стенокардию), и может привести к инфаркту миокарда.
«Если сравнивать с парашютистами, то по статистике на 1000 прыжков один парашют не раскрывается. Ну вот, то есть невозможно спрогнозировать, это может случиться с человеком при прыжке в снег из бани. Он может чувствовать себя очень хорошо, и сказать, что его это не касается… Но если брать человека неподготовленного, который впервые это делает, то варианты, то, что у него все пройдёт нормально, 50 на 50», — добавил эксперт.
Ранее врач Кондрахин предупредил, что прыжок из бани в снег или ледяной бассейн может привести к остановке сердца.