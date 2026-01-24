Врач Кондрахин: прыжок в снег после бани вызовет мощный выброс адреналина

«Если сравнивать с парашютистами, то по статистике на 1000 прыжков один парашют не раскрывается. Ну вот, то есть невозможно спрогнозировать, это может случиться с человеком при прыжке в снег из бани. Он может чувствовать себя очень хорошо, и сказать, что его это не касается… Но если брать человека неподготовленного, который впервые это делает, то варианты, то, что у него все пройдёт нормально, 50 на 50», — добавил эксперт.