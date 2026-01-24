Бурятский Дед Мороз рассказал, как загадать ему желание

«Ко мне приходят разные письма, поздравления, пожелания, и, конечно же, дети обращаются с просьбами. Интересно, что многие думают, что раз я буддийский персонаж, то нахожусь в дацане, и часто пишут в главный дацан — Иволгинский. Эти письма мне тоже передают. Но вообще у меня есть официальная резиденция: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, мкрн Верхняя Березовка, 17Б, Этнографический музей народов Забайкалья», — сказал он.