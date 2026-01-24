Бурятский Дед Мороз рассказал, как загадать ему желание

УЛАН-УДЭ, 24 янв — РИА Новости. Бурятский Дед мороз Сагаан Убугун (Белый Старец) рассказал РИА Новости, как загадать ему желание перед Восточным Новым годом.
Для буддистов России Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. В свои права вступит год красной огненной лошади.
«Ко мне приходят разные письма, поздравления, пожелания, и, конечно же, дети обращаются с просьбами. Интересно, что многие думают, что раз я буддийский персонаж, то нахожусь в дацане, и часто пишут в главный дацан — Иволгинский. Эти письма мне тоже передают. Но вообще у меня есть официальная резиденция: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, мкрн Верхняя Березовка, 17Б, Этнографический музей народов Забайкалья», — сказал он.
Вера в Белого старца появилась в древние времена — примерно 2,5 тысячи лет назад. Он — хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Убугун стал буддийским божеством.
Буддийский Новый год — Сагаалган — один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
Название «Сагаалган» произошло от слова «сагаан», что означает «белый». Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.