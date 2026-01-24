США признали свою ошибку в отношениях с союзниками по НАТО: теперь с этим покончено

Белый дом ошибочно полагал, что США выгодно иметь союзников по НАТО, которые зависимы от них, даже если эти страны недостаточно тратят на оборону. Об этом говорится в стратегии национальной обороны Соединенных Штатов на 2026 год, составленной Пентагоном.