США признали свою ошибку в отношениях с союзниками по НАТО: теперь с этим покончено

Белый дом ошибочно полагал, что США выгодно иметь союзников по НАТО, которые зависимы от них, даже если эти страны недостаточно тратят на оборону. Об этом говорится в стратегии национальной обороны Соединенных Штатов на 2026 год, составленной Пентагоном.
«Это решение зачастую поощрялось прошлыми политическими деятелями в США, которые безрассудно полагали, что США выгодно иметь союзников, которые скорее были зависимыми от них, чем представляли из себя партнеров. К счастью, теперь с этим покончено», — гласит документ.
По оценке Пентагона, с приходом к власти Дональда Трампа ситуация изменилась. Он ясно дал понять участникам Североатлантического альянса, что они должны взять в свои руки ситуацию с расходами на поддержание обороноспособности военного блока.
Примечательно, что стратегия нацобороны также содержит сведения об отношении американцев к украинскому конфликту. В ней указывается, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию ситуации на Украине, однако прежде всего это ответственность Европы.
Пентагон также сравнил военную мощь Евросоюза и России. По оценке американских аналитиков, участники НАТО из Европы превосходят РФ в сфере обороны по своему скрытому потенциалу.