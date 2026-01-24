Котельную в микрорайоне Красная Речка проверяют надзорные и другие ведомства

Обращения от хабаровчан, живущих в пригороде, посыпались в мэрию еще до нового года и продолжают поступать. Людей беспокоит котельная, которая заполонила близлежащие окрестности загрязняющими веществами темного цвета. К проблеме подключились сотрудники городской администрации, они побывали на месте и зафиксировали нарушения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Объект расположен на закрытой территории, который находится в ведении Министерства обороны. В ближайшее время мы им направим письма, также обратимся к организации, которая данную котельную эксплуатирует в настоящее время, — рассказали в управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций города Хабаровска. — Выясняем информацию, на каком топливе сейчас работают. Нужно переходить на более качественное или подключаться к центральному теплоснабжению.
Одновременно проблемное сооружение проверяют специалисты регионального Росприроднадзора. Также работу ресурсоснабжающего объекта проинспектировали и работники военной прокуратуры с привлечением общественного экологического надзора. Сообщают, что о результатах надзорных мероприятий станет известно в феврале этого года.