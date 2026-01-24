Суд освободил бизнесмена Пономарёва по делу о хищении векселей на 1 млрд рублей

«Его освободили от наказания в связи с тем, что истёк срок привлечения к уголовной ответственности, соответственно, его освободили по статье 159 части 4 (мошенничество) и по части 4 статьи 174 УК РФ (легализация доходов)», — заявила адвокат.
Пономарёв получил известность из-за многолетних судебных процессов со шведским мебельным гигантом IKEA. Предметом спора была аренда генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Хотя бизнесмен первоначально выиграл иски на общую сумму 9,8 миллиарда рублей, эти решения были впоследствии отменены. В 2019 году его приговорили к 8 годам колонии за использование сфальсифицированных судебных актов в спорах с IKEA и другими компаниями. Новое дело, по которому он получил более 10 лет, касается уже непосредственных хищений.
Адвокат пояснила, что её клиент был освобождён по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. При этом апелляционная инстанция оставила в силе прежнее решение о конфискации имущества Пономарёва, с чем защита намерена бороться в вышестоящем суде. Несмотря на освобождение по этому эпизоду, бизнесмен остаётся под стражей по другому уголовному делу.
В декабре 2020 года, Солнечногорский суд приговорил Пономарёва к 10 годам и 2 месяцам колонии. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 10 миллиардов рублей, а также в попытке хищения 5,5 миллиардов у компании «Кубаньэнерго».
Ранее в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга вынесли обвинительный приговор бывшему заместителю главы района Владлену Родионову, назначив ему шесть лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Родионов признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он будет отбывать наказание со штрафом в 12 миллионов рублей и запретом занимать государственные должности в течение семи лет. Конфисковано 9,9 миллиона рублей, равных сумме полученных им взяток.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.