Суд освободил бизнесмена Пономарёва по делу о хищении векселей на 1 млрд рублей

Пономарёв получил известность из-за многолетних судебных процессов со шведским мебельным гигантом IKEA. Предметом спора была аренда генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Хотя бизнесмен первоначально выиграл иски на общую сумму 9,8 миллиарда рублей, эти решения были впоследствии отменены. В 2019 году его приговорили к 8 годам колонии за использование сфальсифицированных судебных актов в спорах с IKEA и другими компаниями. Новое дело, по которому он получил более 10 лет, касается уже непосредственных хищений.