Бастрыкин потребовал доклад из-за срыва капремонта школ в Волжском

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался капремонтом школ в Волжском.

Источник: Следственный комитет РФ

Руководитель поручил региональным следователям доложить в центральный аппарат о причинах, по которым подрядчик вот уже почти три года не может завершить обновление двух образовательных учреждений.

— По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — уточнили в Следкоме.

Напомним, 23 января 2026 года родители учеников школы № 13 Волжского записали видеообращение к председателю СК России. Поводом послужил очередной перенос сроков ввода учреждения в эксплуатацию, из-за чего учеников вновь распределили по другим школам. Ранее в городе также было сорвано обновление школы № 32. В результате был арестован руководитель подрядной организации «Азимут».